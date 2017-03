Dai cani che parlano ai cani guida: a FuoriTg

Nuovo appuntamento con FuoriTg, in onda martedì 28 marzo su Rai3.

"Cani che cantano, che ballano, che parlano addirittura. Ne è pieno il web. Ma anche cani che salvano e aiutano l'uomo come i cani guida e i cani impegnati nella cura e nell'assistenza dei disabili" viene fatto sapere in una nota dalla Rai.



"I cani insomma sempre più interconnessi con l'uomo, con tanto di classifiche sulle razze più intelligenti. Ma in base a quali parametri? L'inviato del programma Alfredo D'Amato ha visitato uno dei più importanti centri europei di addestramento dei cani" prosegue la tv di Stato.



"Se ne parla martedì 28 marzo a 'FuoriTg', lo spazio di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti, in onda in diretta alle 13.40 su Rai3. Ospiti di Maria Rosaria De Medici l'etologo Mauro Delogu e il veterinario comportamentalista Raimondo Colangeli" si riporta infine.