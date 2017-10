Da fattorini a rider: verso il caporalato digitale, a FuoriTg

FuoriTg, in onda venerdì 20 ottobre su Rai3.

"Un tempo li chiamavano garzoni, fattorini, cascherini: il boom delle consegne a domicilio fa rispuntare vecchi mestieri, praticati non solo dai giovani, ma anche da disoccupati ultracinquantenni. Ora li chiamano rider, ma le condizioni di lavoro sono quasi le stesse di allora. È proprio di ieri la notizia della causa intentata da 6 rider contro Foodora, che non li ha più richiamati a lavorare dopo gli scioperi per chiedere più tutele" viene segnalato in un comunicato dalla Rai.



La tv di Stato espone in conclusione: "C'è chi parla addirittura di caporalato digitale. L'inviato di FuoriTg Alfredo D'Amato ha trascorso una notte con i rider a domicilio e tra una consegna e l'altra ha raccolto le loro storie. Se ne parlerà venerdì 20 ottobre alle 12.25 a FuoriTg, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3, in onda su Rai3 a cura di Mariella Venditti. Ospiti di Maria Rosaria De Medici Walter Passerini de La Stampa e il general manager di Deliveroo Matteo Sarzana."