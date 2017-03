Da Torino Chiara Appendino parla "FuoriRoma"

Riparte il programma di Concita De Gregorio, in onda da lunedì 27 marzo su Rai3.

"A partire da lunedì 27 marzo torna, alle 23.10 su Rai3, il programma di Concita De Gregorio 'FuoriRoma', prodotto da HangarTv di Gregorio Paolini. Dopo 19 puntate andate in onda in access prime time lo scorso autunno, la scommessa di un racconto della politica fuori dagli studi televisivi e dentro le cose è stata vinta" viene segnalato in una nota della tv di Stato.



"L'ultimo appuntamento della serie ha registrato infatti oltre il 5% di share con un milione e trecentomila spettatori, concludendo così in crescita la prima edizione del programma, che si è sempre tenuto sopra il milione di telespettatori" prosegue la Rai.



"FuoriRoma, ideato dalla stessa giornalista e scrittrice, è un format nuovo che sperimenta un linguaggio inedito. Il suo successo risiede nel raccontare la politica dei territori, dei sindaci che ogni giorno affrontano problemi concreti, lontani dai palazzi del potere romano. E spesso è proprio il potere locale ad anticipare e fare da laboratorio a quanto accade nella politica nazionale" si continua.



"Con lo spirito di ascolto e di ricerca di sempre, Concita De Gregorio continua a girare con il suo taccuino l'Italia intera, per altri due mesi, raccontando l'origine del potere di ogni colore politico. Il viaggio parte da Torino con una lunga intervista in esclusiva a Chiara Appendino, sindaco del MoVimento 5 Stelle" si osserva.



"Juventina, bocconiana, madre di una bambina di un anno, figlia di imprenditori, Chiara Appendino racconterà quello che lei stessa definisce il 'sistema Torino', i vecchi poteri, le banche, le fondazioni, gli esponenti di spicco di un centrosinistra sconfitto soprattutto nelle periferie" si precisa.



"Il nuovo sindaco sarà messo a confronto con Piero Fassino - si fa sapere inoltre -, che attribuisce la sua vittoria a tre rendite di posizione: il confronto con Virginia Raggi, l'onda lunga del M5S e il governo di una città ben amministrata."



"Le telecamere di FuoriRoma entreranno anche nella casa segreta di Carlo Mollino e nello stadio della Juventus durante la partita con l'Inter. A condurre i telespettatori nel racconto del capoluogo piemontese saranno lo scrittore Massino Gramellini e il cantautore Samuel" si riporta in ultimo.