Da Rigopiano alla scomparsa di Elena Vergari, a Chi l'ha visto?

"Nella puntata di 'Chi l'ha visto?', in onda mercoledì 25 gennaio alle 21.15 su Rai3, Federica Sciarelli darà aggiornamenti sulle situazioni drammatiche dai luoghi del terremoto e della slavina di Rigopiano in Abruzzo. Continua l'inchiesta sulle 'truffe romantiche' a danno di donne fragili e sole, che cadono nella trappola diventando vittime di una truffa amorosa, ma anche di una trappola economica: vengono contattate da uomini che fingono di essere quello che non sono, chiedono soldi promettendo felicità e poi scompaiono, rubando le foto a persone ignare della truffa. In puntata si parlerà anche della scomparsa di Elena Vergari, una moglie svanita misteriosamente nel nulla e troppo presto sostituita con un'amante" viene segnalato in una nota della tv di Stato.