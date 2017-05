Da Obama a Renzi; il rapporto tra noia e politica

'Quante Storie', in onda martedì 9 maggio su Rai3.

"Leopardi lo definiva il sentimento più sublime. Per la politica di oggi, invece, la noia è da evitare accuratamente: da Barack Obama a Matteo Renzi, i candidati più vincenti intrattengono e catturano l'occhio" riporta in un comunicato la Rai.



La tv di Stato conclude infine: "Ma quali sono davvero i rapporti tra la noia e la politica? Ne discuteranno a 'Quante Storie' l'ex parlamentare Marco Follini e Corrado Augias, domani, martedì 9 maggio, alle ore 12.45 su Rai3. La puntata si chiuderà come sempre con una recensione letteraria di Michela Murgia."