Da Giorgio Pestelli a Michele Dall'Ongaro, Qunate Storie su Beethoven

"Le nove sinfonie di Beethoven sono uno dei patrimoni musicali più noti al mondo. Cosa le rende tanto immortali? A partire dal libro di Giorgio Pestelli dedicato al genio di Beethoven - rivela in un comunicato la tv di Stato -, il musicologo Michele Dall'Ongaro, ospite della puntata di Quante Storie, in onda mercoledì 25 gennaio alle 12.45 su Rai3, dialoga con Corrado Augias intorno alle nove sinfonie, corpo unico sospeso tra illuminismo e romanticismo, con particolare attenzione per la N.3, la cosiddetta Eroica. Chiude la puntata la consueta recensione letteraria di Michela Murgia."