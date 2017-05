Cosa c'è dentro i gelati: nuova inchiesta di "Indovina chi viene a cena"

Indovina chi viene a cena, in onda lunedì 22 maggio su Rai3.

"Latte zucchero e uova, è quello che pensiamo ci sia in un gelato artigianale. Ma quando vai ad indagare, scopri che dentro il tanto amato cono c'è molto, molto di più" comunicano dalla Rai.

La tv di Stato continua dunque: "'Indovina chi viene a cena', di Sabrina Giannini propone lunedì 22 maggio, alle 21.15 su Rai3, una puntata dal titolo 'Che gusto c'è?' di Adele Grossi e Chiara Avesani."

Si precisa: "E poi è davvero artigianale quel che mangiamo? La legge ha maglie larghe in questo settore tanto da permettere anche al gelato industriale di fregiarsi di un titolo così accattivante."

"Quando compriamo un gelato spesso non possiamo sapere se contiene sostanze allergeniche o additivi sospettati di essere pericolosi per la salute. Tanti gusti - si puntualizza infine -, tanti aromi, naturali e non. E così la pera si ricostruisce in laboratorio, e per fare la fragola puoi usare anche un po' di banana. Siamo andati lì dove viene creato il profumo del cibo. Per scoprire che il prosciutto cotto senza gli aromi saprebbe solo di carne bollita."