Come affrontare le dermatiti in Tutta Salute, su Rai3

Tutta Salute in onda martedì 7 novembre su Rai3.

"La dermatite è un disturbo della cute piuttosto comune e dovuto alle cause più disparate come infezioni - viene diffuso in un comunicato della Rai -, irritazioni, reazioni allergiche… Non è contagiosa, non incide sulla salute generale della persona ma può essere molto fastidiosa per chi ne soffre."



"Può diventare cronica? Nella puntata di Tutta Salute in onda martedì 7 novembre - illustra infine la tv di Stato -, alle 10.45 su Rai3, Pier Luigi Spada e Michele Mirabella ne parleranno con la dottoressa Lucia Lospalluti, dermatologa del Policlinico di Bari."