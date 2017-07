Chi l'ha visto?: aggiornamenti sulla morte dell'ex uomo della scorta di Falcone

Stasera in tv: su Rai3 'Speciale Chi l'ha visto?', in onda mercoledì 26 luglio.

"Penultimo appuntamento, mercoledì 26 luglio su Rai3 alle 21:15, con 'Speciale Chi l'ha visto?' 2017. Al centro di questa puntata quattro storie di donne scomparse e uccise: Isabella Noventa, Stefania Amalfi, Marina Arduini e Marianna Cendron. Per le prime due i processi si sono conclusi e i colpevoli sono stati condannati" infomano in un comunicato dalla tv di Stato.

"Per la scomparsa di Marina Arduini, la commercialista di Frosinone finita in una rete di interessi finanziari più grande di lei, e di Marianna Cendron, la ragazzina di Paese cuoca in un ristorante di Castelfranco Veneto, invece, le indagini sono a un vicolo cieco e rischiano l'archiviazione. In puntata anche il caso di Mario D'Amelio, il restauratore scomparso in Puglia e gli aggiornamenti dell'inchiesta riaperta su Salvatore Verdura, ex uomo della scorta di Falcone, morto in circostanze misteriose" descrive in ultimo la Rai.