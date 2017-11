Chi l'ha visto Marco Fassoni Accetti? E' stato arrestato a Roma

'Chi l'ha visto?', i casi Renata Rapposelli e Josè Garramon in onda mercoledì 8 novembre su Rai3.

"La scomparsa di Renata Rapposelli tra i casi della puntata di mercoledì 8 novembre di Chi l'ha visto?, in onda alle 21.15 su Rai3: la pittrice anconetana era andata in treno in Abruzzo per incontrare il figlio e il suo ex marito che racconta di averla riaccompagnata in macchina nelle Marche ma, a causa di un litigio che non accennava a spegnersi, l'aveva lasciata per strada a qualche chilometro da Loreto. E ancora: è stato arrestato a Roma Marco Fassoni Accetti, l'uomo che ha ucciso il piccolo Josè Garramon e che si era autoaccusato del rapimento di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. 'Chi l'ha visto?' cercherà di capire il perché dell'arresto" si segnala in una nota dalla tv di Stato.