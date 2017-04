Che fine hanno fatto le gemelline Schepp? L'ultimo appello

'Chi l'ha visto?' torna a parlare delle gemelline Schepp fatte sparire dal padre.

"Mercoledì 5 aprile alle 21:15 'Chi l'ha visto?', il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli, torna a occuparsi delle gemelline Schepp: il tribunale di Losanna ha pubblicato un avviso ufficiale in cui chiede di farsi avanti a chi sa qualcosa sulla loro scomparsa, o sarà dichiarata la morte presunta" viene esposto in un comunicato della tv di Stato.



"Il papà le portò via sei anni fa e di loro non si è saputo più nulla: Alessia e Livia avevano sei anni quando l'informatico sposato con Irina Lucidi fu trovato suicida sui binari di Cerignola. Qualcuno ha risposto al Tribunale? Aggiornamenti anche su Antonella Lettieri, la bella commessa uccisa a Cirò, e su Emanuele Morganti, il giovane ucciso davanti alla discoteca di Alatri" si chiarisce in conclusione dalla Rai.