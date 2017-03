Cento anni di birra Messina, ma solo grazie alle "Persone"

A 'Persone' la storia del birrificio Messina, in onda domenica 19 marzo su Rai3.

"La storia della birra Messina ripercorsa dalla cooperativa che ha fatto rivivere una antica realtà produttiva della Sicilia. Dopo la chiusura dello stabilimento, anni di cassa integrazione e nessun futuro", viene riassunto in una nota.



"'Non avevamo più alcuna speranza' raccontano i lavoratori della cooperativa a 'Persone' il settimanale del Tg3 dedicato alle storie di vita quotidiana, in onda domenica 19 marzo alle 12.15 su Rai3. 'Così - dicono - abbiamo deciso di diventare noi stessi produttori, rispettando una tradizione di oltre cento anni. I nostri nonni e padri hanno lavorato qui la birra, oggi siamo orgogliosi dei risultati. In pochi mesi vendiamo in tutta Italia e all'estero, anche in Australia e Nuova Zelanda'."