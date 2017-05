Caso Regeni a #cartabianca, ma di giovedì per onorare anche FalconeeBorsellino

#cartabianca si sposta eccezionalmente a giovedì 25 maggio sempre su Rai3 con uno speciale sul caso Giulio Regeni.

"In occasione dello Speciale di Rai1 'FalconeeBorsellino', condotto da Fabio Fazio, che martedì 23 maggio ricorderà in prima serata l'uccisione dei due magistrati e degli uomini delle scorte #cartabianca, in onda ogni martedì su Rai3, si sposterà eccezionalmente a giovedì 25 maggio alle 21.20, con una serata evento dedicata a Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso al Cairo in circostanze ancora tutte da chiarire" spiega in un comunicato la tv di Stato.



"Bianca Berlinguer ne discuterà con gli ospiti in studio a partire dal docufilm realizzato dai giornalisti de La Repubblica - si precisa infine -, Carlo Bonini e Giuliano Foschini che ricostruirà la vicenda cercando di metterne in evidenza i lati ancora oscuri e le molte contraddizioni delle autorità egiziane. La Rai, nello spirito migliore del servizio pubblico, ha voluto dedicare un serata speciale al caso Regeni perché non venga dimenticato e si possa arrivare presto alla verità. La mancata sovrapposizione tra lo speciale di Rai1 e la normale programmazione di #cartabianca permetterà al pubblico di non dover scegliere tra due approfondimenti che incarnano l'obiettivo dell'azienda: coniugare informazione, intrattenimento di qualità e servizio pubblico."