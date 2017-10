Caporalato e "olio nero", a FuoriTg su Rai3

In onda martedì 31 ottobre su Rai3.

"È tempo di raccolta e di spremitura delle olive. E come ogni anno si accendono i riflettori sulle condizioni disumane in cui vivono tanti lavoratori stagionali. Pochi giorni fa la ribellione dei braccianti africani di Campobello di Mazara in Sicilia - fa sapere in un comunicato la Rai -, ammassati in una baraccopoli senza alcun tipo di servizio igienico."



La tv pubblica di Stato informa inoltre: "Ma come ogni anno i riflettori si spengono con la fine della stagione del raccolto. Come estirpare la piaga del caporalato dei campi? Molte associazioni ci stanno provando e, seppure a fatica, alcune di loro ci sono riuscite: per esempio, le cooperative che lavorano nei terreni confiscati alle mafie."



"Se ne parla martedì 31 ottobre alle 12.25 su Rai3 a FuoriTg, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti. Ospiti di Maria Rosaria De Medici, Roberto Iovino di Flai-Cgil (Federazione Lavoratori Agroindustria) e Sandro Gambuzza di Confagricoltura" viene illustrato in ultimo.