Capodanno Never ending Blob: 5 ore per finire ed iniziare bene l'anno

"Sabato 31 dicembre dalle 23.10 su Rai3 Blob presenta 'Never ending Blob', il consueto Blob di fine/inizio d'anno, uno smisurato countdown della durata di 5 ore - fino alle 4 del mattino - per suggellare l'anno appena trascorso e inaugurare quello a venire" si spiega in una nota dalla tv di Stato.



"Un inarrestabile falso piano sequenza in cui vengono sfiorati gli eventi e tratteggiati i profili dei personaggi che hanno tracciato il 2016. Dall'approvazione del Parlamento della riforma costituzionale alla legge sulle unioni civili - comunica in ultimo la Rai -, dalla Brexit alla inattesa elezione di Donald Trump al Nobel altrettanto inopinato a Bob Dylan, dalla fauna esotica e smarrita dei politici nostrani al referendum costituzionale. E altro e oltre ancora..."