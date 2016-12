Capodanno 2017 con Un Selfie con il Papa e Jack London and Me

«Volevamo iniziare il nuovo anno di Rai3 con qualcosa che ci somigliasse nel profondo ma parlasse a tutti: Papa Francesco raccontato con semplicità da chi lo ama, seguito in seconda serata dal meraviglioso lavoro di Marco Paolini su Jack London. Non perdete il primo dell'anno di Rai3» spiega in una nota il direttore di rete Daria Bignardi sui due film documentari che andranno in onda nella serata di domenica primo gennaio.



Si anticipa: "Alle 21 un ritratto di Papa Bergoglio costruito in modo sperimentale e innovativo - dal titolo Un Selfie con il Papa - che racconta Papa Francesco attraverso le storie dai tanti che hanno avuto la fortuna di incontrarlo e di fotografarsi con lui.Il Papa degli ultimi e degli emarginati, che esorta la politica a non dimenticare i poveri, il Papa che in questi anni ha cancellato, sin dal suo indimenticabile 'Buonasera' pronunciato in piazza San Pietro dopo la sua elezione, qualsiasi distanza tra sé e i fedeli."



Si comunica infine: "Subito dopo, alle 22.15, dopo oltre 10 anni di assenza dalle reti Rai Marco Paolini torna con Jack London and Me, il risultato conclusivo di un lungo lavoro di indagine, iniziato nel 2010, su una delle figure più singolari della letteratura americana. Un lavoro che, prima di approdare in televisione, è stato rappresentato con successo sui più importanti palcoscenici italiani. Muovendosi tra i diversi piani del teatro, della letteratura e del documentario, il programma costruisce un originale ritratto di Jack London e offre l'occasione per avvicinarsi, con una guida d'eccellenza come Marco Paolini, alla straordinaria opera dello scrittore."