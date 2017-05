Bruno Segre: Quante Storie sul significato di essere ebreo

Quante Storie in onda venerdì 12 maggio su Rai3.

"Che vuol dire essere un ebreo? Nella puntata di 'Quante Storie' in onda venerdì 12 maggio, alle 12.45 su Rai3, Bruno Segre racconta la sua storia personale, dalla Shoah alle inquietudini di oggi, passando per le critiche al nazionalismo sionista e all'invocazione di un dialogo con la Palestina. Un percorso identitario all'insegna dell'irrequietezza, che lo ha portato a diventare un autorevole esponente della minoranza critica all'interno della comunità ebraica. Terminata l'intervista, Corrado Augias passerà il microfono a Michela Murgia per la recensione letteraria del giorno" spiegano in un comunicato dalla tv di Stato.