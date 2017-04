Bring the sun home dal Kilimangiaro

Nuovo appuntamento con il Kilimangiaro, in onda domenica 9 aprile su Rai3.

"Nuovo appuntamento con il Kilimangiaro domenica 9 aprile alle 15.00 su Rai3 che per il 'Grande Viaggio' ha scelto come tema storie di viaggiatori. Ospiti di Camila Raznovich i registi veneti Chiara Andrich e Giovanni Pellegrini - si rende noto dalla tv di Stato -, autori del documentario 'Bring the sun home', la storia di alcune donne che dal Sud America giungeranno in un'università dell'India dove impareranno a installare pannelli solari per portare l'energia nei propri villaggi."



"Si farà un tour avventuroso tra gli alligatori delle Everglades in Florida e si scopriranno il Cammino di Santiago - evidenzia dunque la Rai -, il mare della Micronesia, il Canton Ticino in Svizzera e l'India della grande dinastia imperiale Moghul. In studio ci sarà anche il botanico Stefano Mancuso, uno dei massimi esperti di neurobiologia vegetale per un viaggio attraverso i sensi delle piante, il documentarista Francesco Furiassi e il racconto della sua maratona di Erbil in Iraq, il geologo Mario Tozzi e i suoi sorprendenti esperimenti mentre Gabriele Saluci compie in Nepal l'ultima tappa dei suoi 'Viaggi al rallentatore'."



"Tornano il 'cacciatore di paesaggi' Fabio Toncelli con un viaggio tra i Monti Alburni in provincia di Salerno - viene precisato quindi -, Mia, la viaggiatrice solitaria, va alla scoperta dei segreti della città di Porto, Anna e Simone, i couchsurfer in Australia, salutano il pubblico con l'ultima puntata delle loro avventure. Spazio come di consueto all'attualità con 'Diario del mondo' e la giornalista Rai Eva Giovannini. A suggerire consigli e curiosità per chi vuole partire dal 'desk dei viaggiatori' del Kilimangiaro saranno i documentaristi Gloria Aura Bortolini e Sergio Leszczynski che questa settimana porteranno alla scoperta dei pellegrinaggi nel mondo. Avventura, paradisi, natura, storie, city life e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai filmaker del Kilimangiaro."



"Tra le mete di questa domenica Bilbao, esempio internazionale di trasformazione urbanistica, la città di Santiago a Cuba, lo Stretto di Hormuz tra la Penisola arabica e le coste dell'Iran, la Siberia, una regione in cui la natura predomina su tutto, l'Isola di Lesbo, patria della poetessa Saffo, e seguiremo il corso del fiume Colorado negli Stati Uniti" si precisa in conclusione.