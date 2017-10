Banconote e documenti falsi, come riconoscerli? A Fuori Tg

In onda martedì 24 ottobre su Rai3.

"Nonostante le nuove tecnologie cerchino di impedirlo, si continua a falsificare e a distribuire soldi e documenti" si fa sapere in una nota dalla Rai.



«È ancora relativamente facile - ha dichiarato, in esclusiva, un falsario professionista all'inviato di Fuori Tg Romolo Sticchi - e basta poco per realizzare banconote di buonissima qualità, ma anche carte d'identità, passaporti e patenti».



"Ma da cosa si riconosce una banconota falsa? E cosa bisogna fare quando ne capita una tra le mani? Se ne occuperà martedì 24 ottobre FuoriTg, lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti, in onda dal lunedì al venerdì alle 12.25 su Rai3. Ospiti di Maria Rosaria De Medici il capitano dei carabinieri Giancarlo Di Niso del Comando Antifalsificazione Monetaria e Fabrizio Fortunato, direttore senior del servizio gestione circolazione monetaria della Banca d'Italia" si osserva in ultimo.