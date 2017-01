Avere l'insonnia non è "Tutta salute": comee combatterla

"L'insonnia colpisce circa il 40% della popolazione e può avere delle conseguenze negative nella vita di tutti i giorni. I disturbi del sonno possono manifestarsi in diverse forme: difficoltà ad addormentarsi - viene riportato in una nota dalla tv di Stato -, sonno agitato o non continuo, risveglio precoce. Per combatterla è quindi importante individuare la causa e parlarne subito con il medico. Nella puntata di 'Tutta salute' in onda lunedì 30 gennaio, alle 11.10, su Rai3, Silvia Bencivelli, Debora Rasio e Pier Luigi Spada ne parleranno con la dottoressa Carolina Lombardi, responsabile del Servizio Medicina del Sonno dell'Istituto Auxologico di Milano."