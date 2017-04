Aspettando Godot sulla riva del Tevere con Roberto Abbiati e Gianni Miraglia

Ultima puntata di Provincia Capitale, in onda domenica 2 aprile su Rai3.

"Chi sono i due vagabondi acquartierati sulla riva del Tevere? Da dove vengono? E di cosa filosofeggiano? Sono Roberto Abbiati e Gianni Miraglia che per l'ultima puntata di 'Provincia Capitale' - in onda domenica 2 aprile alle 10.10 su Rai3 - si trasformano in Estregone e Vladimiro, i protagonisti di 'Aspettando Godot' - viene riportato in una nota dalla tv di Stato - Quando li raggiunge Edoardo Camurri (in bicicletta, prossimo a ripartire per il suo 'Viaggio nell'Italia del Giro'), il loro diventa tutto un disquisire surreale sulle città, i personaggi e i temi del programma che sta per concludersi, alla luce di una domanda iperbolica: meglio la provincia o la grande città?".



"Se 'tutte le strade portano a Roma', come ricorda un vecchio detto popolare, è anche vero che il ricordo della provincia italiana ha lasciato un segno forte nei nostri protagonisti, con i quali rivediamo alcune tappe salienti del loro viaggio in un Paese che offre molto e molto sempre ci sorprende. - si sottolinea - Si conclude così il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Edoardo Camurri: un modo insolito e originale di fare della cultura un racconto contaminato e sorprendente, intrecciando le storie che lo nutrono in un continuo alternarsi di alto e basso, di pensosità e gioco, di Storia con la maiuscola e di quotidianità, utilizzando senza tremore né timore linguaggi e intonazioni diversi nella 'cantata' di una piccola comunità errante e curiosa, sperimentando infine le piccole grandi possibilità e magie della tecnologia come il codice QR che con un semplice gesto permette di rivedere la televisione del passato".