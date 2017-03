Antonio Drago non si è suicidato: il giallo della caserma di Montebello

Nuove indagini per arrivare alla verità sul caso Antonio Drago, a 'Chi l'ha visto?' in onda mercoledì 15 marzo su Rai3.

"Antonio Drago, 25 anni, caporale in servizio presso la caserma dei Lancieri di Montebello a Roma non si è lanciato dalla finestra della caserma. Il suo corpo sarebbe stato spostato dopo la morte. Il ragazzo potrebbe essere stato aggredito. E' quanto risulta dalle ultime perizie del medico legale della Procura dopo la riesumazione del corpo. Nuove indagini per arrivare alla verità. Il caporale Drago non si è suicidato quella domenica mattina del 6 luglio 2014, quando avrebbe dovuto prendere servizio nel picchetto d'onore al Quirinale. Questo l'argomento al centro di 'Chi l'ha visto?', il programma di Rai condotto da Federica Sciarelli, in onda mercoledì 15 marzo, alle 21.15, su Rai3" viene anticipato in una nota.