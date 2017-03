Antonio Albanese torna in tv con "Tutto tutto niente niente", su Rai3

Rai3 trasmette il film 'Tutto tutto niente niente', in onda venerdì 24 marzo.

"Torna Antonio Albanese in tv e si fa in tre - scrive in una nota la tv di Stato -, riprendendo il personaggio di Cetto Laqualunque, tragica ed estrema maschera del populismo. Venerdì 24 marzo alle 21.15 Rai3 trasmette la commedia 'Tutto tutto niente niente' con Fabrizio Bentivoglio e Lorenza Indovina."



Dalla Rai si rende noto in conclusione: "Dopo essere riuscito a farsi eleggere sindaco, Cetto Laqualunque mira ad entrare in Parlamento. Prima di riuscirci, però, in piena crisi politica e sessuale conosce anche l'onta della galera, dove incontra Rodolfo Villaretto, un lombardo-veneto che rincorre il sogno secessionista ma commercia migranti clandestini e Frengo Stoppato, uno spacciatore arrestato dopo la denuncia della madre e che sogna di riformare la chiesa. Ironia della sorte tutti e tre si ritroveranno deputati a Montecitorio..."