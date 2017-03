Annachiara conosce Giulia tra "I Ragazzi del Bambino Gesù"

Prosegue la straordinaria quotidianità de 'I Ragazzi del Bambino Gesù', in onda domenica 12 marzo su Rai3.

"Quarto appuntamento domenica 12 marzo alle 22.45 su Rai3 con 'I Ragazzi del Bambino Gesù' - Ospedale Pediatrico, che racconta la straordinaria quotidianità di dieci giovani, tra i 5 e i 18 anni, che lottano contro la malattia" riportano in una nota dalla tv di Stato.



La Rai continua: "In questa puntata, Annachiara è sempre più insofferente perché a causa di alcune complicazioni non può essere dimessa dall'ospedale in tempi brevi. Frustrata da questa situazione, se la prende con sua madre, che continuamente la incita a mangiare e a muoversi, consapevole che solo così riuscirà ad uscire finalmente dall'ospedale."



"Lentamente inizierà a recuperare la forza fisica e quando suo padre andrà a trovarla - viene diffuso dunque -, gli dimostrerà che ha intenzione di impegnarsi per tornare a casa da lui il prima possibile."



"Nella stanza di Annachiara, arriva Giulia, una ragazza di 16 anni che viene da Messina. Lei e sua madre Caterina sono arrivate al Bambino Gesù per curare la forma acuta di leucemia che la affligge. Per guarire, Giulia deve sottoporsi al trapianto di midollo, ma prima è necessario portare la malattia in remissione. Purtroppo il suo fisico è risultato resistente alla chemioterapia e ottenere questo risultato sarà più complicato del previsto. Intanto si fa largo l'ipotesi che nell'assenza di un donatore esterno, sia proprio sua madre a donarle le cellule staminali. Annachiara e Giulia, sono molto diverse, ma tra le due nasce subito una bella amicizia. Anche le loro madri, Caterina e Paola, scoprono quanto sia importante avere qualcuno con cui poter parlare nei momenti di sconforto" si prosegue.



"Roberto invece sta affrontando un periodo di totale apatia, ma grazie all'arrivo a Roma del suo migliore amico Tiziano, uscirà finalmente di casa e si dimenticherà per qualche giorno della sua malattia" si osserva.



Si segnala in ultimo: "Infine, conosceremo Caterina, 15 anni, di Acerra. Lei sta per partire per Roma per affrontare un trapianto di rene. Caterina infatti è affetta da una nefronoftisi cronica e a donarle il rene sarà sua mamma Marilisa che insieme a lei affronterà l'intervento."