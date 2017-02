Anna Maria Manna e Antonio Lattanzi in tv per dire ancora "Sono Innocente"

"Quinto appuntamento, sabato 4 febbraio, alle 21.10 su Rai3, con il programma 'Sono Innocente', condotto da Alberto Matano. Il dramma e il riscatto di uomini e donne accusati ingiustamente, le storie di persone che da una vita normale e tranquilla si trovano catapultate in un vero e proprio incubo, la realtà cruda e difficile del carcere. I casi raccontati questa settimana sono quelli di Anna Maria Manna e Antonio Lattanzi" viene illustrato in un comunicato dalla tv di Stato.



"Nel 1999 il paese di Palagiano è sconvolto da un'inchiesta: alcuni bambini di una scuola elementare raccontano alle maestre di festini a sfondo sessuale con degli adulti" prosegue la Rai.



Si riferisce in conclusione: "Nell'inchiesta finisce anche una giovane trentenne, Anna Maria Manna, perché, sebbene confusamente, sembra essere stata riconosciuta tra le foto mostrate dagli investigatori. Anna Maria trascorre così 15 giorni in carcere, prima a Torino, dove era per un concorso pubblico, poi a Taranto. Viene additata come una pedofila, emarginata e minacciata. Poi l'incidente probatorio, richiesto dal pubblico ministero. I bambini non la riconoscono. E' la fine di un incubo. Quattro ordinanze di custodia cautelare e ben 83 giorni di carcere: un'odissea giudiziaria durata dieci anni e chiusa con l'assoluzione, arrivata nel 2006. Nel 2002 Antonio Lattanzi, allora assessore comunale, fu accusato di tentata concussione dalla Procura de L'Aquila e arrestato. Fu scarcerato dal Tribunale del Riesame, ma il Gip emise altre tre distinte ordinanze riportandolo in galera. In pratica è stato arrestato quattro volte per un totale di quasi tre mesi di carcere da innocente. Una vicenda umana e giudiziaria che per la Corte d'Appello vale 55.000 euro."