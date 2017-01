Angela Celentano è Celeste? Nuovi particolari da Andrea Orlando

"Federica Sciarelli torna ad occuparsi di Angela Celentano e il mistero della fotografia arrivata a casa della famiglia della bambina scomparsa dal Monte Faito. E' Celeste la piccola Angela Celentano, ormai cresciuta e finita chissà come in Messico? 'Chi l'ha visto?' di mercoledì 11 gennaio, alle 21.15, su Rai3, cercherà di rispondere a questa domanda con, ospite in studio, il ministro della giustizia Andrea Orlando che parlerà dell'impegno del governo per la soluzione di questo caso" segnala in un comunicato la tv di Stato.



"Oltre ad appelli urgenti e nuove scomparse, il programma di Rai3 accenderà i riflettori sulle cosiddette 'truffe romantiche': donne avvicinate in rete da uomini che fingono di essere quello che non sono. Alcuni chiedono soldi promettendo felicità e poi scompaiono, rubando le foto a persone ignare della truffa. Chi c'è dietro la foto rubata? La trasmissione sulle tracce dei truffatori" viene precisato in conclusione.