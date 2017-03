Anemia, solo carenza di ferro? Anche curare infiammazioni è "Tutta Salute"

Nuovo appuntamento con 'Tutta Salute', in onda venerdì 3 marzo su Rai3.

"Nella puntata di 'Tutta Salute', in onda venerdì 3 marzo alle 11 su Rai3, si parlerà di anemia: il disturbo, dovuto a scarsità di globuli rossi o di emoglobina nell'organismo, può dipendere da carenza di ferro o infiammazioni" segnala in un comunicato la tv di Stato.



"Quali sono le cause? Come si cura? Silvia Bencivelli, Debora Rasio e Pier Luigi Spada ne parleranno con il professor Agostino Cortellezzi, docente di Ematologia all'Università di Milano. Tutta Salute è un programma di Sara Bonetti, Vera Carbonetti, Marco Piazza, Luisella Ratiglia, Mario Sagna, Marcello Scancarello e Sergio Soraci" rende noto in ultimo la Rai.