Alla scoperta della nuova "Provincia Capitale" Aosta con Paolo Cognetti

Nuova puntata di 'Provincia Capitale', in onda domenica 12 marzo su Rai3.

"E' la capitale delle Alpi, della montagna e dei passi alpini, dello sci, della fonduta, delle mucche e del casinò: Aosta è la protagonista del nuovo appuntamento con 'Provincia Capitale', il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Edoardo Camurri, in onda domenica 12 marzo alle 10.10 su Rai3" espone in una nota la tv di Stato.



"Il visionario di questa puntata è lo scrittore Paolo Cognetti, milanese di nascita, aostano d'adozione, grande appassionato di montagna. Il suo ultimo libro, ambientato sulle pendici del Monterosa, verrà tradotto in trenta lingue in tutto il mondo. A lui il compito di individuare tre parole per descrivere la Valle d'Aosta con i suoi abitanti e le sue spettacolari montagne" prosegue la Rai.



Si riferisce quindi: "Mentre il giornalista Enrico Martinet de 'La Stampa' indica i cinque titoli salienti, come l'inaugurazione del traforo del San Bernardo, la nascita del casinò di Saint Vincent, la scoperta di un importante sito megalitico, Camurri si avventura in una disputa filosofica con il monaco benedettino Michael David Semeraro su Sant'Anselmo d'Aosta."



Si comunica infine: "Qui, dove la grande spiritualità trovò una sede ideale, tra sacro e profano, troviamo Roberto Abbiati alle prese con la ricetta della fonduta e Gianni Miraglia, il forzuto di Provincia Capitale, alle prese con le mucche da combattimento. Sempre qui, la storia ci rimanda al 218 a.C., anno del passaggio di Annibale con i suoi elefanti, alla vigilia della seconda guerra punica. Aosta è anche terra di sci e di sciatori: lo racconta il campione olimpionico e mondiale di fondo Marco Albarello. Infine, mentre le imprese dell'indimenticabile Walter Bonatti rivivono sui nostri schermi grazie a un prezioso documento delle Teche Rai, Camurri si cimenta con il gioco del 'fiolet'."