Alla scoperta dei nomadi di tutto il mondo a partire dal Kilimangiaro

Nuovo appuntamento con il Kilimangiaro, in onda domenica 12 febbraio su Rai3.

"Nuovo appuntamento con il Kilimangiaro domenica 12 febbraio che per il 'Grande Viaggio' ha scelto come tema i nomadi, in onda alle 15.00, su Rai3. - viene esposto in una nota della tv di Stato - Si parlerà di popoli nomadi per tradizione, come gli aborigeni in Australia o i Moken, gli zingari del mare che vivono a bordo delle loro imbarcazioni nel mare delle Andamane."



La Rai continua inoltre: "Ma Camila Raznovich incontrerà anche i nomadi contemporanei, alla ricerca dell'avventura e della libertà. Come ad esempio la venticinquenne Marina Piro, che ha lasciato un buon lavoro, una casa e le sue sicurezze per andare in giro per l'Europa a bordo di un vecchio minivan - sistemato da lei stessa - assieme al suo cane Odie."



"Il viaggio prosegue nella Terra dei Laghi Masuri in Polonia e nelle Isole Hawaii - si precisa -, sulle tracce delle tradizioni dei navigatori maori. Molti gli ospiti, dal geologo Mario Tozzi allo scrittore Carlo Lucarelli per un sorprendente itinerario nella letteratura noir e nella mente dell'assassino."



"Ci saranno poi i due funamboli Matteo Felicetti e Benjamin Kolfner - si specifica -, che faranno vivere ai telespettatori l'emozione di camminare nel vuoto, in equilibrio su una sottile fettuccia tesa tra i ghiacci della Groenlandia o tra le rocce e i precipizi delle Dolomiti."



"Torna Mia, la viaggiatrice solitaria, questa settimana alla scoperta di Lisbona, e tornano 'I Viaggi al rallentatore' di Gabriele Saluci per una nuova tappa in Mongolia. Si conosceranno anche due cugini torinesi che a bordo di una vecchia auto hanno attraversato 14 paesi: dall'Italia sono arrivati a Tokyo con il solo obiettivo di far sorridere i bambini negli orfanotrofi del mondo. Per l'attualità il 'Diario Del Mondo' della settimana ha come 'special guest' il conduttore Salvo Sottile, mentre il linguista Giuseppe Antonelli proporrà uno dei suoi affascinanti viaggi letterari, stavolta sulle tracce di Marco Polo. A suggerire consigli e curiosità per chi vuole partire saranno dal 'desk dei viaggiatori' del Kilimangiaro i due documentaristi Gloria Aura Bortolini e Sergio Leszcynski. Come ogni domenica, appuntamento con 'Il Borgo dei Borghi' e Virginie Vassart per conoscere Gressan in Val d'Aosta. Avventura, paradisi, natura, storie, city life e cartoline sono al centro dei documentari realizzati dai filmaker del programma. Tra i viaggi di questa puntata la Tunisia, lo Utah, Siviglia, il Belize, la città di Nha Trang in Vietnam" si rende noto in ultimo.