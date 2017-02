Alessandro Robecchi: Quante Storie sulla Milano noir

Nuovo appuntamento con 'Quante Storie', in onda venerdì 24 febbraio su Rai3.

"Due cadaveri con una pietra addosso: comincia così l'ultimo romanzo di Alessandro Robecchi, ospite di Corrado Augias nella puntata di 'Quante Storie' in onda venerdì 24 febbraio alle 12.45 su Rai3. Il suo è un giallo che ci trascina in una Milano moderna, ma anche vicina alle atmosfere di un vecchio maestro del noir come Giorgio Scerbanenco" espone in un comunicato la tv di Stato.



"Lotta tra bene e male, ma anche tra lusso e miseria, tra tragedia e satira, come quella che Robecchi rivolge al mondo della televisione. Al termine della conversazione, Corrado Augias presenta la quotidiana recensione di Michela Murgia e il racconto della provincia italiana, affidato allo scrittore friulano Flavio Santi, che conduce nel Castello di Colloredo, gigante ancora ferito dal terremoto del '76" conclude infine la Rai.