Agorà - Duemiladiciassette: il rapporto Oxfam e la povertà in Italia

"In Italia - secondo l'ultimo rapporto di Oxfam - bastano sette miliardari per eguagliare quanto possiede il 30% dei concittadini più poveri. La squadra di Agorà presenta il secondo di quattro speciali sul nostro Paese spaccato tra disuguaglianze, lavoro, soldi e paure agli inizi dell'anno appena cominciato. Di questo e molto altro si parlerà martedì 17 gennaio nella seconda puntata di 'Agorà - Duemiladiciassette', condotta da Gerardo Greco in prima serata su Rai3 con grandi ospiti e reportage esclusivi" spiega in una nota la tv di Stato.