A scoprire che fine hanno fatto i risparmi in Poste Italiane "Mi manda Raitre"

Tornano le inchieste di 'Mi manda Raitre', in onda giovedì 16 marzo su Rai3.

"Le buche nelle strade, i risparmi affidati a Poste Italiane e la rottamazione delle cartelle Equitalia nella puntata di 'Mi manda Raitre' in onda domani giovedì 16 marzo alle 21.15 su Rai3. In diverse città italiane, da Nord a Sud, spostarsi sia a piedi che in auto è diventata una vera via crucis, per il rischio di cadere in una buca o di uscire di strada" viene diffuso in un comunicato della tv di Stato.



Si puntalizza inoltre: "Con conseguenze molto onerose per la collettività: almeno 18 miliardi di euro l'anno, 300 euro a testa. Grazie alle segnalazioni dei telespettatori, 'Mi Manda RaiTre' è andata a verificare la situazione città per città e strada per strada. A seguire, spazio ai soldi che sono stati affidati a Poste Italiane, e che sembrano essere spariti nel nulla in tre sedi italiane. Soldi anche al centro del segmento dedicato a Equitalia: la rottamazione delle cartelle sarà ultimata probabilmente entro il 21 Aprile. Non mancherà poi la tradizionale inchiesta di 'Mi manda RaiTre', questa volta dedicata alle uova presenti in centinaia di alimenti."



"Sono davvero sempre fresche? Verrà inoltre affrontato il tema dei tanti pericoli on line - specifica quindi la Rai -, i sistemi utilizzati in rete per ricatti a sfondo sessuale e i cosiddetti stupri virtuali, ovvero l'utilizzo di foto di vittime inconsapevoli all'interno di gruppi chiusi su Facebook per gli scopi più turpi."



"La mission di 'Mi manda RaiTre' resta l'autentico servizio pubblico: la tutela dei diritti lesi e di quelli negati - si descrive in ultimo -, il rispetto della legalità, la difesa dei cittadini e dei consumatori, restando sempre a fianco degli onesti. E' possibile contattare la trasmissione al numero verde 800.050709 via whatsapp al 345.31.31.994 o inviando una mail a mimandaraitre@rai.it Attivi anche i canali Facebook e Twitter."