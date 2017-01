A "Sono Innocente" le storie di Giuseppe Gulotta e Vittorio Raffaele Gallo

"Secondo appuntamento, sabato 14 gennaio alle 21.15, con il nuovo programma di Rai3 'Sono Innocente', condotto dal giornalista Alberto Matano, in onda per dieci puntate in prima serata. Il dramma e il riscatto di uomini e donne accusati ingiustamente, le storie di persone che da una vita normale e tranquilla si trovano catapultate in un vero e proprio incubo, la realtà cruda e difficile del carcere" segnalano in una nota dalla tv di Stato.



La Rai precisa: "C'è chi si batte instancabilmente per uscire dall'incubo, chi rimette in discussione la propria esistenza, chi trova l'aiuto importante della famiglie, chi vive un calvario lungo trent'anni e chi appena nove giorni. Per ciascuno di loro è comunque un'esperienza che li segna profondamente e modifica il corso delle loro esistenze. In studio Alberto Matano ricostruirà le singole vicende e introdurrà filmati, composti da fiction, interviste e materiali di repertorio, che accompagneranno lo sviluppo della narrazione. Il racconto attraverserà tre fasi della vita dei protagonisti chiaramente distinte: il periodo che precede lo sconvolgente episodio dell'arresto, la detenzione e l'iter giudiziario e la scarcerazione per riconosciuta innocenza."



"Al temine di questo percorso interverrà in studio il protagonista, che aggiungerà alla narrazione elementi sulla vita presente, sui problemi che si affrontano dopo un'ingiusta condanna e detenzione e sulla risposta personale ed esistenziale che segue, in modo soggettivo, ad un'esperienza così drammatica e dolorosa" si prosegue.



"Nella seconda puntata Alberto Matano incontra Giuseppe Gulotta e Vittorio Raffaele Gallo. Condannato all'ergastolo con l'accusa di aver ucciso 2 carabinieri nella caserma di Alcamo, dopo 9 processi e 22 anni di carcere Giuseppe Gulotta è stato assolto: la sua confessione era stata estorta con la tortura. Arrestato quando aveva 18 anni, oggi ne ha 57. Ha vissuto periodi di carcere alternati a momenti di semilibertà fino alla condanna definitiva che lo ha rinchiuso in prigione per 22 anni ininterrottamente" si continua.



"Cinque mesi di carcere, sette mesi di arresti domiciliari con l'accusa di aver fatto da basista in due rapine avvenute presso l'ufficio postale presso cui lavorava. Prosciolto, Vittorio Raffaele Gallo ha perso tutto: licenziato dalle Poste, la moglie gli ha cambiato la serratura di casa, è stato costretto a vivere alla Caritas, ha fatto lavoretti umilissimi e durissimi per mantenersi, ha problemi di salute enormi, vive di micro pensione sociale" viene evidenziato in ultimo.