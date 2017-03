#Cartabianca sugli inchiesta appalti Consip

Nuovo appuntamento con #Cartabianca, in onda giovedì 2 marzo su Rai3.

"Nella puntata di questa sera di #Cartabianca, in onda alle 18.25 su Rai3, Bianca Berlinguer in apertura farà il punto con Giovanni Bianconi, giornalista del Corriere della Sera, sull'inchiesta romana sugli appalti Consip" diffonde in un comunicato la tv di Stato.



"A seguire, si parlerà della crisi economica del Paese e delle politiche per il lavoro con Maurizio Landini, leader della Fiom, e con l'imprenditore Mattia Mor. In studio anche l'attrice Monica Guerritore, che nei prossimi giorni sarà a teatro con 'Mariti e Mogli'" rivela in ultimo la Rai.