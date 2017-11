#Cartabianca al post elezioni Sicilia con Meloni, Speranza ed Emiliano

#Cartabianca, in onda martedì 7 novembre su Rai3.

"Questa sera, alle 21.15 su Rai3, a #cartabianca si parlerà di attualità politica, degli scenari che si aprono dopo il voto in Sicilia, degli schieramenti in campo nel centrodestra e nel centrosinistra in vista delle elezioni politiche, dei cambiamenti in atto nel Paese" rivela in una nota la tv di Stato.



"Ospiti: Giorgia Meloni, Roberto Speranza, Michele Emiliano, Peter Gomez, Pietrangelo Buttafuoco, Claudia Cardinale. E poi Walter Veltroni, anche in veste di scrittore e autore di 'Quando', un romanzo edito da Rizzoli, in uscita in questi giorni. Nel corso della puntata è previsto l'intervento di Geppi Cucciari" proseguono in conclusione dalla Rai.