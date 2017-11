#Cartabianca a Matteo Renzi e Luigi Di Maio, assicura Bianca Berlinguer

#Cartabianca pronta ad ospitare il confronto Renzi-Di Maio.

"Rai3 è pronta a ospitare a #Cartabianca martedi 7 novembre il confronto tra Renzi e Di Maio, nato da uno scambio di tweet tra i due leader politici" illustra in un comunicato la tv di Stato.



"Non è una questione di concorrenza tra programmi d'informazione (i cui ascolti sono peraltro sostanzialmente in equilibrio) ma si tratta di scegliere una sede che rappresenti al meglio la storica vocazione informativa del servizio pubblico radiotelevisivo" evidenzia infine la Rai.