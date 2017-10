#Cartabianca a Alessandro Di Battista, Alba Parietti e Roberto Burioni

In onda martedì 24 ottobre su Rai3.

"Questa sera, alle 21:15 su Rai3, a #cartabianca si parlerà di attualità: dall'esito dei referendum sull'autonomia in Lombardia e Veneto alle prossime elezioni in Sicilia, dalla manovra alla legge elettorale, alla vicenda Bankitalia. Ci sarà anche un confronto tra gli ospiti che prenderà spunto dalla storia delle molestie perpetrate dal produttore Weinstein e dall'intervista rilasciata da Asia Argento a Bianca Berlinguer la settimana scorsa, che ha suscitato un ampio dibattito tra l'opinione pubblica" diffonde in un comunicato la tv di Stato.



Dalla Rai viene osservato in conclusione: "Perché sul banco degli imputati finisce sempre la donna che ha subìto violenza e perché spesso gli uomini, che siano amici o fidanzati, quando sanno, non denunciano? Si parlerà anche dell'ultimo libro di Roberto Burioni che smonta molte credenze anti-scientifiche. E Flavio Insinna sarà tra i protagonisti della puntata, sempre in veste di inviato speciale. Ospiti di Bianca Berlinguer: Alessandro Di Battista, Matteo Richetti, Alba Parietti, Alessandro Sallusti, Pierluigi Battista, Aldo Cazzullo, Peter Gomez, Roberto Burioni."