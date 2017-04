Vita di Pi: in prima tv il film di Ang Lee, su Rai2

Rai2 trasmette in prima visione il film di Ang Lee 'Vita di Pi', in onda venerdì 14 aprile.

"Venerdì 14 aprile alle 21.20 Rai2 trasmette, in prima tv, il film di Ang Lee 'Vita di Pi'. Pi Patel è il giovane figlio del proprietario di uno zoo indiano e, vivendo a stretto contatto con gli animali, ha imparato a conoscerne abitudini e caratteri con precisione enciclopedica. Pi e la sua famiglia, però, sono costretti a lasciare l'India e si imbarcano per il Canada portandosi appresso alcuni degli animali dello zoo, ma la nave su cui viaggiano affonda e dal naufragio si salvano solo lui e la gigantesca tigre del Bengala che Pi chiama Richard Parker. In balia delle acque dell'oceano per 227 giorni, Pi riesce a salvarsi dagli istinti feroci di Parker grazie alle sue conoscenze e all'anomalo rapporto che tra loro si crea" spiega in un comunicato la tv di Stato.