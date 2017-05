Viaggio nell'Italia del giro parte dalla Sardergna: alla scoperta delle tappe

'Viaggio nell'Italia del giro', da giovedì 4 maggio su Rai2.

"Cento anni di Giro d'Italia ripercorsi attraverso gli aneddoti, le curiosità, i volti e la memoria di uno spaccato italiano seguendo le tappe dalla Sardegna, toccando la Puglia e il Piemonte, il Molise e l'Umbria, l'Emilia Romagna e l'Alto Adige, fino alla grande finale a Milano. Edoardo Camurri riparte per il suo 'Viaggio nell'Italia del giro', il programma di Rai Cultura in onda tutti i giorni per 24 puntate, da giovedì 4 maggio alle 18.55 su Rai2, alle 22.10 su Rai Storia, e in replica il giorno successivo alle 11.00 su Rai Sport" fanno sapere in un comunicato dalla tv di Stato.



Dalla Rai puntualizzano quindi: "Nella prima tappa, la Alghero\Olbia Camurri parte e va…in 'Continente', quello Sardo. Ancora oggi la Sardegna è, infatti, un pianeta sconosciuto, dove si parla anche il Catalano, dove una misteriosa civiltà perduta può essere veramente quella dell'Isola di Atlante, dove esiste un liceo che ha prodotto due presidenti della Repubblica e due famose dive dello spettacolo, dove le pecore diventano star del web, un prete combatte contro gli ecomostri e i nipoti dei poveri pastori della Costa Smeralda ora sono miliardari."



"Incontriamo per la prima volta i nostri umarel, gli omini che, in continua polemica con i geometri, controllano i cantieri dell'Italia intera. Il 5 maggio è la volta della tappa Obia\Tortoli, un viaggio nel cuore della Sardegna che parte però dal mare, dall'Isola di Tavolara, con il suo re pescatore. Poi ci si tuffa nell'interno, per incontrare un misterioso guaritore, i lavoratori delle cave di granito, tenores patrimonio dell'Unesco, una famiglia di ribelli di Orgosolo e, nella la magica Orani del grande sculture internazionale Costantino Nivola, Salvatore Niffoi, lo scrittore solitario. Non mancano gli umarel, i pensionati che passano il tempo a controllare i cantieri d'Italia, oggi alle prese con la filosofia della ruspa. Il 6 maggio, la tappa Tortolì\Cagliari è l'ultima nel continente sardo. Tappa interamente dedicata al concetto di immortalità. Si parte dallo straordinario caso dei centenari sardi, in Ogliastra, la terra con la massima concentrazione di centenari al mondo. Qual è il loro segreto? E poi l'arte Maria Lai, che con i suoi fili intreccia il tempo, dalla preistoria ai banditi barbaricini fino al Finnegans Wake di Joyce. Per la prima volta appare Gianni Miraglia, il nostro esploratore di rotonde, un mondo circolare, reale e immaginifico, spesso abitato da specie viventi introvabili altrove in quanto evolute in un mondo parallelo al nostro, quello delle rotonde appunto" si riporta in ultimo.