Vaccini, morbillo e gli anti Papa Francesco: a Nemo, nessuno escluso

Nuovo appuntamento con 'Nemo-nessuno escluso', in onda giovedì 30 marzo su Rai2.

"Reportage, interviste esclusive, racconti inediti affidati alla voce dei protagonisti. Nuovo appuntamento con 'Nemo-nessuno escluso', condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini, che torna giovedì 30 marzo alle 21,20 su Rai2. In loro compagnia, seduti sul divano in studio per commentare tutta la puntata, la conduttrice Caterina Balivo e il critico Vittorio Sgarbi" fanno sapere in una nota dalla tv di Stato.



"L'attualità al centro del viaggio di Nemo: si parla di vaccini e morbillo - si illustra quindi dalla Rai -, con le testimonianze di quei genitori che scelgono di non vaccinare i propri figli. Dal palco, lo stand-up del giovane scienziato Luca Perri. A seguire un ritratto degli 'antipapisti', cioè quei cattolici che criticano l'operato di Papa Francesco e la difesa del Pontefice affidata alle parole di Don Aldo Bonaiuto, sacerdote della Comunità Papa Giovanni XIII."



Viene segnalato: "Pensioni d'oro in Germania: ne sapremo di più grazie al racconto di Giuseppe Ciulla da Wolfsburg, dove gli operai giocano a golf, poi il confronto con il sistema italiano a cura del giornalista tedesco Udo Gumpel. Stefano Fresi, tra i protagonisti di 'Smetto quando voglio', porta sul palco di Nemo il monologo sul precariato. Ci immergiamo poi nel mondo del wrestling italiano con una storia davvero inedita."



"Torna in onda a Nemo la youtuber Martina dell'Ombra che - si precisa -, nelle vesti di inviata, racconterà il mondo che ruota intorno alla storica compagnia di varietà del Bagaglino, mentre il duo di youtubers TheShow propongono questa settimana un servizio sugli amanti delle nutrie, i roditori che alcune persone tengono e curano come animali domestici. In chiusura di puntata il servizio di Enrico Lucci sul rapporto di alcuni transessuali con la religione" si rende noto in ultimo.