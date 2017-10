Una partita speciale per l'Ispettore Coliandro, su Rai2

'L'Ispettore Coliandro', in onda venerdì 20 ottobre su Rai2.

"Secondo appuntamento con 'L'Ispettore Coliandro', in onda su Rai2 venerdì 20 ottobre alle 21.20, interpretato da Giampaolo Morelli, Paolo Sassanelli, Giuseppe Solari, Veronika Logan, dal titolo Partita speciale" informa in un comunicato la tv di Stato.

"Coliandro si convince che Gamberini è ricaduto nell'antico vizio del gioco. Volendo aiutare l'amico, 'assume' come consulente ed aiutante Giacomino (un buffo personaggio, esperto di calcoli) e si infiltra in un giro di gioco d'azzardo clandestino. Grazie all'aiuto dell' avvenente Ambra, la ragazza di uno dei malavitosi, riuscirà a cavarsela e ad arrestare tutti i malviventi in un rocambolesco finale" si rende noto in conclusione dalla Rai.