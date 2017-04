Tutta colpa dell'amore: il film con Patrick Dempsey su Rai2

Il film 'Tutta colpa dell'amore' in onda mercoledì 5 aprile su Rai2.

"Mercoledì 5 aprile Rai2 trasmette alle 21.20 la divertente commedia 'Tutta colpa dell'amore' con Reese Witherspoon, Josh Lucas e Patrick Dempsey. Melame Cannichael, originaria dell'Alabama e stilista di successo nella Grande Mela, è sul punto di sposare Andrew Hennings, lo scapolo più appetito della città" si illustra in un comunicato dalla tv di Stato.



"L'unico problema è che è già stata sposata in precedenza con Jake, rude campagnolo più portato all'ubriachezza che al romanticismo, il quale non le ha mai concesso il divorzio" prosegue la Rai.



"Urge ritornare al paesello per tentare di convincerlo. Ma una volta sul posto Melanie si renderà conto che non è facile rinunciare alle proprie origini. Specie se ci si scopre ancora innamorata del consorte." si segnala in ultimo.