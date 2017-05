Trespass: il film con Nicolas Cage e Nicole Kidman su Rai2

Il film Trespass, in onda martedì 9 maggio su Rai2.

"Nicolas Cage e Nicole Kidman sono i protagonisti del thriller, in onda martedì 9 maggio, alle 21.20, su Rai2, 'Trespass', diretto da Joel Schumacher. - si espone in un comunicato dalla tv di Stato - I due interpretano Kyle, commerciante di diamanti, e sua moglie Sarah. Una notte quattro criminali si introducono nella loro abitazione."



La Rai chiarisce in conclusione: "Il piano, ordito da Jonah e messo in atto con la complicità del fratello, della cognata e di un amico, è semplice: acciuffare in meno di un quarto d'ora tutto il denaro in contanti che trovano e fuggire subito via. Ma niente va come previsto e per i protagonisti si prospetta una lunga notte di violenza e di segreti che, una volta svelati, porteranno ognuno di loro a trasformarsi in ciò che non avevano mai pensato di diventare."