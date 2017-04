Tra massoneria e politica "nessuno escluso", neanche Nemo

Torna l'appuntamento con 'Nemo-nessuno escluso', in onda giovedì 6 aprile su Rai2.

"Reportage, interviste esclusive, racconti inediti affidati alla voce dei protagonisti: si rinnova l'appuntamento con 'Nemo-nessuno escluso', condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini, giovedì 6 aprile dalle ore 21,20 su Rai2. Al centro l'attualità, le energie rinnovabili e la chirurgia estetica, con il servizio di Enrico Lucci dall'Albania per raccontare il fenomeno della 'chirurgia estetica low cost', uno sconto che attrae clienti dall'estero e dall'Italia" diffonde in una nota la tv di Stato.



La Rai sottolinea: "Ne parleremo, con tanti ospiti ed approfondimenti, in compagnia dello scrittore Aldo Busi e della conduttrice tv Cristina Parodi, seduti sul divano in studio per tutta la puntata. Nello Trocchia indaga sui rapporti tra massoneria e politica nella prima città d'Italia per numero di logge massoniche: Vibo Valentia. Commenta il fenomeno il giornalista d'inchiesta Lirio Abbate."



"Poi l'approfondimento sull'attualità: il servizio di Valentina Petrini sulla protesta contro il gasdotto Tap in Puglia, il racconto 'avere vent'anni in provincia', in correlazione con il feroce omicidio di Alatri e il servizio da Amatrice sulle condizioni di vita dei terremotati" si prosegue.



"Protagonista dell'appuntamento settimanale 'parola al sindaco', Sergio Pirozzi, primo cittadino di Amatrice. A Roma, l'inviata Selenia Orzella ha fatto un giorno di prova al ristorante cinese più famoso della Capitale, da Sonia all'Esquilino: ce la farà a reggere il ritmo degli instancabili cinesi? Sull'argomento il monologo di Stefano Fresi ('Smetto quando voglio')" si continua.



"Ospiti in studio gli youtuber milanesi TheShow, inviati di Nemo, con il loro racconto 'immersivo' in una scuola elementare milanese per condividere abitudini ed esperienze dei piccoli studenti. Infine, in chiusura di puntata, il derby Roma-Lazio visto con gli occhi e la voce dello storico radiocronista sportivo Riccardo Cucchi, da poco in pensione. Il giornalista - tifoso della Lazio - sarà ospite in studio" si riporta in conclusione.