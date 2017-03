The Start Up di Andrea Arcangeli e Alessandro D'Alatri a #Stracult

Nuovo appuntamento con #Stracul, in onda venerdì 17 marzo su Rai2.

"Venerdì 17 marzo alle 24.15 su Rai2, tutti pronti per entrare in scena con #Stracult: i padroni di casa, Marco Giusti e Andrea Delogu, ospiteranno il regista Alessandro D'class="red">Alatri il produttore e regista Luca Barbareschi e l'attore Andrea Arcangeli, protagonista del film 'The Start Up' in uscita nelle sale cinematografiche dal 6 aprile. Il film racconta il sogno comune di ogni ragazzo di oggi: inventare un'app e svoltare per far soldi. È quello che accade a Matteo Achilli, 18enne romano, che, esasperato dall'ennesima ingiustizia subita, inventa un social network che farà incontrare, in modo innovativo, il mercato di domande e offerte di lavoro", viene riferito in una nota.



"Cambio di scena con l'ingresso di altri due attori: - si anticipa inoltre - Maurizio Mattioli e Andrea Perroni protagonisti al Teatro Sistina di Roma con lo spettacolo 'Febbre da Cavallo' tratto dal celebre film di Steno. E infine l'attrice Irene Ferri, una delle principali interpreti della fiction 'Sorelle', diretta dalla regista Cinzia TH Torrini, in onda su Rai1. Come sempre, gli intermezzi musicali della Band Statale 66, le interviste esclusive di G-Max, che questa settimana incontrerà gli attori Nicola Pignataro e Angelo Pellegrino, e i commenti ironici del trio formato da Matteo Corradini, Luigi Di Capua e Luca Vecchi che sarà presente a commentare le prossime uscite cinematografiche".