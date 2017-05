The Lone Ranger: con il Cavaliere Solitario Johnny Depp, il film su Rai2

'The Lone Ranger', in onda mercoledì 10 maggio su Rai2.

"Il Cavaliere Solitario, il celebre personaggio che negli Anni '50 ha ispirato film, serie tv e fumetti, torna a rivivere su Rai2, con 'The Lone Ranger', film prodotto dalla Disney e diretto da Gore Verbinski in onda per il Ciclo Cinema Cinema mercoledì 10 maggio, alle 21.20" si riferisce in un comunicato dalla tv di Stato.



Viene segnalato infine: "Interpretato da Johnny Depp, Tonto è un nativo americano dallo spirito guerriero, che racconta i retroscena mai svelati che hanno trasformato John Reid (Armie Hammer) da uomo di legge nel Cavaliere Solitario, una leggenda della giustizia. Su un treno in corsa, davanti a un pubblico in visibilio, Tonto ripercorre passo dopo passo l'epica avventura che ha permesso a lui e Reid, da improbabili eroi, di incontrarsi e imparare a conoscersi, lavorando e combattendo insieme contro l'avidità e la corruzione. Nel cast anche Helena Bonham Carter, Ruth Wilson, Tom Wilkinson."