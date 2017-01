The Good Wife: al via la settima stagione dal 19 gennaio

"The Good Wife è la serie televisiva trasmessa dalla tv statunitense CBS che riparte con la settima stagione da giovedì 19 gennaio alle 16.30 su Rai2. Quando il procuratore Peter Florrick viene coinvolto in uno scandalo sessuale e accusato di corruzione - diffonde in un comunicato la tv di Stato -, viene incarcerato, la moglie Alicia si ritrova a dover badare alla famiglia da sola."



La Rai scrive quindi: "Per riuscire a far fronte alle spese, decide di tornare, dopo un decennio di assenza dalle aule di tribunale, a lavorare come avvocato, professione abbandonata in seguito al matrimonio. L'amico del college Will Gardner la assume nel suo studio legale 'Stern, Lockhart & Gardner', dove Alicia conosce Diane Lockhart, socia alla pari di Will, Cary Agos, giovane avvocato in competizione con Alicia, e Kalinda Sharma, un'investigatrice di origini indiane che aveva precedentemente lavorato con Peter Florrick."



"Nel primo episodio della nuova stagione dal titolo Legami, mentre cerca di rimettere in sesto la sua carriera, Alicia lavora a un caso che la mette in diretto contatto contro Diane Lockhart e David Lee" si prosegue.



"Peter licenzia Eli che giura di vendicarsi. Cary si rende conto che ci sono problemi con lo studio legale. Nel secondo episodio intitolato Innocenti, Alicia ingaggia un nuovo detective, mentre una persona appena conosciuta le dà una mano per un caso. Eli usa Alicia per inserirsi nuovamente nella campagna di Peter. Cary cerca un modo per cacciare Howard dallo studio" viene illustrato in conclusione.