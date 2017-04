The Blacklist: due nuovi episodi prima visione tv su Rai2

'The Blacklist' su Rai2 in onda il 1 maggio.

"Prosegue la nuova stagione di 'The Blacklist' su Rai2: la serie crime interpretata da James Spader, Margarita Levieva e Megan Boone. Lunedì 1 maggio alle 23.45, due nuovi episodi in prima visione" viene esposto in una nota della tv di Stato.



"In 'Eli Matchett' Red e Liz vanno nello Iowa per indagare su una società collegata alla Cabala. Dembe è sempre nelle mani di Solomon. Nel frattempo, Donald, Samar e Aram trovano degli indizi su una situazione che potrebbe portare ad una crisi alimentare globale" prosegue la Rai.



"A seguire, nell'episodio 'Il Djinn', Red chiede aiuto alla Task Force per individuare il Djinn, una donna enigmatica che realizza le fantasie di vendetta di chi la ingaggia. Red ritiene che questa donna possa condurli alla Cabala e aiutarli a scagionare Liz" si espone in ultimo.