The Amazing Spider Man 2: il film su Rai2

'The amazing Spider Man 2', il film di Marc Webb in onda martedì 18 aprile su Rai2.

"Al terzo posto della classica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti, l'Uomo Ragno è protagonista del film di Marc Webb 'The amazing Spider Man 2', in onda martedì 18 aprile alle 21.20 su Rai2" viene riportato in una nota dalla tv di Stato.



"Da sempre la battaglia più importante per Spider-Man è quella interiore: il conflitto tra l'ordinaria vita di Peter Parker e le enormi responsabilità di Spider-Man. Per Peter non esiste nulla di più emozionante che lanciarsi tra i grattacieli di New York - si diffonde in conclusione dalla Rai -, essere un eroe e trascorrere il tempo con Gwen. Ma essere Spider Man ha un prezzo: solo lui può proteggere i suoi concittadini da nemici pericolosi che assediano la città. Con la comparsa di Electro, Peter Parker deve affrontare un nemico molto più potente di lui. E quando il suo vecchio amico Harry Osborn ritorna, Peter si rende conto che tutti i suoi nemici hanno una cosa in comune: la OsCorp... Nel cast, Andrew Garfield, Emma Stone, Paul Giamatti, Jamie foxx, Dane DeHaan."