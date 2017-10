Suburra: in prima tv il film di Stefano Sollima, su Rai2

Suburra in prima visione in onda martedì 24 ottobre su Rai2.

"Torna su Rai2 il grande cinema italiano, con un'attesissima prima visione: 'Suburra', in onda martedì 24 ottobre alle 21.20. Gli intrecci tra politica e criminalità di una Roma dei giorni nostri, emergono e prendono forma nel piano di speculazione edilizia che il Samurai ha in mente per una cittadina del litorale" viene spiegato in un comunicato della tv di Stato.



Dalla Rai si rende noto in conclusione: "Perché ciò sia possibile ha bisogno dell'appoggio di Filippo Malgradi, politico corrotto, appassionato di giovani prostitute e cocaina, che lo protegge con l'aiuto di un potente cardinale. Tutti i boss della mafia locale accettano di collaborare per tale comune obiettivo, ma la pace, non può durare a lungo e una feroce guerra tra bande rivali si sta per abbattere sulla Capitale. Ispirato all'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, che firmano la sceneggiatura insieme a Stefano Rulli e Sandro Petraglia, 'Suburra' è diretto da Stefano Sollima e vede nel cast la partecipazione di Pierfrancesco Favino, Claudio Amendola, Elio Germano, Alessandro Borghi, Greta Scarano."